Актриса Мария Кравченко рассказала, как справляется с тревогой

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Российская актриса, участница шоу Comedy Woman Мария Кравченко рассказала, как ей удается справляться с тревогой. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

Кравченко призналась, что привычные бытовые занятия, такие как чтение, вязание и прослушивание музыки, ей очень помогают. Общение с близким людьми также входит в этот список, но «самым лучшим лекарством» артистка назвала работу, передает Газета.ru.

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