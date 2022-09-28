Прием представлений на награждение знаком «Горячее сердце» завершится 1 декабря

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Прием представлений на награждение нагрудным знаком и символом «Горячее сердце» продлится до 1 декабря этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в среду, 28 сентября.

— В Российской Федерации с ноября 2013 г. реализуется Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце», основной целью которой является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации, — говорится в сообщении.

После завершения приема представлений пройдет заседание наградной комиссии, которая примет решение о награждении лауреатов. Утверждается это решение на заседании оргкомитета «Горячее сердце».

Ежегодную торжественную церемонию награждения и чествования лауреатов планируется провести в апреле следующего года, в этот день также состоятся уроки мужества, посвященные «горячим сердцам» в школах.

До этого учащиеся столичных школ завоевали три золотых и одну серебряную награду на первенстве мира по шахматам в Грузии. При этом участие приняли 747 школьников из 68 стран.