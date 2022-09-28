Депутат Мосгордумы Гусева: Обновление молочных кухонь столицы упростит получение детского питания

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Окончание работ по обновлению столичных молочных кухонь позволит сделать получение детского питания проще и удобнее для родителей. Об этом в среду, 28 сентября, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Это очень важный процесс: мало сделать ремонт в помещении, важно сделать так, чтобы поход за питанием для ребенка был удобным и быстрым. Это касается и самых базовых элементов, таких как привычная вывеска, знакомый интерьер, — сказала она.

Депутат напомнила, что в городе была внедрена система офсетных контрактов. Это позволило разнообразить ассортимент продуктов молочных кухонь. Кроме того, новинка придаст уверенность многим мамам в том, что дети получат все необходимое четко и в срок.

Гусева отметила, что проводимая в столице модернизация системы выдачи детского питания направлена на увеличение доступности оказываемых городом услуг. Кроме того, работы позволяют сократить количество бумажной работы и перевести получение продуктов в онлайн-режим, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что еще восемь молочно-раздаточных пунктов отремонтировали и ввели в эксплуатацию в столице. Работы проводились в соответствии с новым московским стандартом.