Житель Подмосковья пытался незаконно продать 100 тысяч пачек сигарет

Фото: Пресс-центр МВД России

Житель подмосковного Подольска пытался незаконно распродать более 100 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 28 сентября.

По ее словам, индивидуальный предприниматель из Московской области организовал незаконную продажу табачной продукции неизвестного происхождения. В принадлежащих ему магазинах сотрудники правоохранительных органов изъяли более восьми тысяч пачек без маркировок или с иностранными акцизными марками.

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В гараже подозреваемого полицейские обнаружили еще более 100 тысяч пачек. Общая стоимость партии оценивается более чем в десять миллионов рублей. При этом никаких документов, которые бы подтвердили легальность производства или продажи табачной продукции, у мужчины не оказалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предпринимателя обвинили в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

— В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, — резюмировала Ирина Волк.

Похожая история произошла в столице. Сотрудники полиции изъяли у москвича контрафактной табачной продукции на 100 миллионов рублей.