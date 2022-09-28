Более двух тысяч выездов в этом году совершили мотогруппы спасателей в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В этом году столичные мотогруппы спасателей совершили свыше двух тысяч выездов. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 28 сентября.

— С начала мотосезона одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута — 80 километров, — говорится в сообщении.

Кроме того, мотогруппы спасателей 100 раз ликвидировали ДТП, 125 раз оказывали помощь пострадавшим, 93 раза обеспечивали безопасность на городских мероприятиях, а также провели почти 1,9 тысячи профилактических патрулирований, помогали искать заблудившихся в лесу.

Благодаря мобильности и маневренности группы приезжают первыми на место происшествия, оценивают обстановку, а после передают информацию о необходимости прибытия дополнительных сил и средств, уточнили в Telegram-канале Комплекса.

Недавно на Выставке достижений народного хозяйства состоялось торжественное принятие присяги курсантами Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Студенты вуза впервые дали клятву на верность Отечеству вне стен образовательного учреждения.