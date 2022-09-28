Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны сообщило о провале наступления украинских войск на Красный Лиман

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило о провале наступления украинских войск на Красный Лиман
Фото: Минобороны РФ

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красный Лиман в Донецкой Народной Республике провалилось. Об этом сообщили в Министерстве Обороны в среду, 28 сентября.

— В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля, — передает заявление ведомства РИА Новости.

Накануне Минобороны России опубликовало видеоматериал, где показана ликвидация позиции украинских войск в лесополосе российским десантом. Как уточняется, в результате артиллерийского удара удалось уничтожить живую силу и две единицы техники украинской армии, в том числе одну РСЗО «Град».

До этого Минобороны показало видео с работой вертолетов Ка-52 в ходе нанесения ударов по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС. Для поражения цели российская армия воспользовалась управляемыми ракетами «Вихрь» и точечными ударами поразила цель.

Украина Россия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте