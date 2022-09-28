В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ в 2023 году

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году. Документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

— МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году, — говорится в пояснительной записке.

Так, МРОТ станет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а соотношение к медианной заработной плате за прошлый год составит 45,9 процента.

В августе депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением поднять минимальный размер зарплаты до 31 тысячи рублей. Он отметил, что государству необходимо предоставлять адресную поддержку своим гражданам.

22 сентября стало известно, что Минтруд России предложил увеличить минимальный размер оплаты труда на 2023 год до 16 242 рублей. В министерстве уточнили, что проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета.