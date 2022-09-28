Конференция о значении победы в ВОВ пройдет в Общественной палате РФ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Миусская площадь, 7с1 Карта всех событий

Научно-практическая конференция «Победа в Великой Отечественной войне и ее значение для обеспечения национальной безопасности России в новых исторических условиях» продет в Общественной палате РФ 29 сентября. Об этом сообщили в столичном департаменте СМИ и рекламы в среду, 28 сентября.

— В Общественной палате РФ состоится научно-практическая конференция «Победа в Великой Отечественной войне и ее значение для обеспечения национальной безопасности России в новых исторических условиях», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что организатором мероприятия выступает Военно-философское общество Вооруженных сил России. Начало конференции запланировано на 15:00.

До этого сообщалось, что по инициативе Музея Победы был создан всенародный исторический проект «Лица Победы», который пройдет в Москве 30 сентября при участии 57 библиотек и культурных центров.

Мероприятие начнется в 12:00 в библиотеке № 25 имени военного корреспондента Всеволода Иванова. В рамках проекта запланированы познавательные лекции.