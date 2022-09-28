Бывшего сотрудника СБУ арестовали по подозрению в шпионаже

Фото: пресс-служба суда

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего сотрудника СБУ Владислава Кривого. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

Гражданина Украины обвиняют в шпионаже. Иностранец пробудет в СИЗО до 27 ноября.

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Наказание по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы.

От разглашения деталей уголовного дела в суде отказались, так как оно имеет гриф «секретно», сообщил «Интерфакс».

Еще одного агента украинской разведки сотрудники ФСБ задержали в Курске 26 августа. Он обвиняется в сборе и передаче информации украинским спецслужбам.