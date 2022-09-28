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Более тысячи операторов «Службы 122» отвечают на вопросы по мобилизации в Москве

Евгений Белоусов
Город
Более тысячи операторов «Службы 122» отвечают на вопросы по мобилизации в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более тысячи операторов «Службы 122» принимают звонки по мобилизации в Москве. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил начальник управления по обеспечению работы общегородского контакт-центра Департамента информационных технологий Москвы Андрей Савицкий.

— Для отработки индивидуальных обращений, когда гражданин получил повестку, но у него остались какие-то вопросы, выделена специальная группа операторов, — заявил он.

По словам Савицкого, основная задача этих операторов — зафиксировать информацию и передать в соответствующий военкомат для обработки. Операторы работают с 8:00 до 20:00, передает слова начальника управления агентство городских новостей «Москва».

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще в понедельник в военкоматах открылись специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. Мэр также напомнил, что в Москве работают горячие линии по вопросам, связанным с мобилизационными повестками.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

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