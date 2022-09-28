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В Дании сообщили, что «Северные потоки» могут опустеть к концу недели

Евгений Белоусов
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В Дании сообщили, что «Северные потоки» могут опустеть к концу недели
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Основная часть газа с газопроводов «Северных потоков» утекла после аварии. Газопроводы могут полностью опустеть уже к концу этой недели. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Датского энергетического ведомства.

Новость дополняется.

Дания Газопроводы Северный поток
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