ВСУ ударили по зданию университета в Херсоне

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Украинская армия нанесла ракетный удар по комплексу политехнического университета в Херсоне. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил представитель экстренных служб.

Как уточняется, одно из зданий разрушено полностью. При этом пострадали несколько человек, в настоящее время им помогают медики.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря, передает РИА Новости.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе произошла детонация боеприпаса. По его словам, это случилось из-за «человеческого фактора», в результате инцидента пострадало 14 человек. Оперативные службы находятся на месте произошедшего и организовали расследование.

Школы в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной в Белгородской области с 19 сентября перевели на дистанционное обучение из-за обстрелов ВСУ. В детских садах тогда заработали дежурные группы.