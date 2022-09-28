Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ВСУ ударили по зданию университета в Херсоне

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ ударили по зданию университета в Херсоне
Фото: gur.gov.ua

Украинская армия нанесла ракетный удар по комплексу политехнического университета в Херсоне. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил представитель экстренных служб.

Как уточняется, одно из зданий разрушено полностью. При этом пострадали несколько человек, в настоящее время им помогают медики.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря, передает РИА Новости.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе произошла детонация боеприпаса. По его словам, это случилось из-за «человеческого фактора», в результате инцидента пострадало 14 человек. Оперативные службы находятся на месте произошедшего и организовали расследование.

Школы в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной в Белгородской области с 19 сентября перевели на дистанционное обучение из-за обстрелов ВСУ. В детских садах тогда заработали дежурные группы.

Украина Оружие Армия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте