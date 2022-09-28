В России зафиксировали недельную инфляцию после двух месяцев дефляции

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Недельная инфляция в России с 20 по 26 сентября составила 0,08 процента, с начала июля в РФ еженедельно фиксировалась только дефляция. Это следует из опубликованного в среду, 28 сентября, доклада Росстата.

Основное повышение цен пришлось на плодоовощную продукцию — она в среднем подорожала на 0,5 процента. Наиболее резких рост цен наблюдался на огурцы и помидоры (7,2 и 4,7 процента).

В категории непродовольственных товаров подорожали — рост на 0,6 процента все отслеживаемые позиции кроме кроссовок, подгузников, зубных щеток, смартфонов, стройматериалов и корма для животных, отмечается в материале Росстата.

При этом в Минэкономики отметили, что годовая инфляция в РФ с 20 по 26 сентября замедлилась — 13,71 процента по сравнению с 13,92 процента на прошлой неделе.

До этого в Росстате сообщили, что уровень безработицы в России в августе 2022 года опустился до значения в 3,8 процента и тем самым установил новый исторический минимум. Отмечается, что до этого исторический минимум по безработице в РФ составлял 3,9 процента.