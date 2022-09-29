Экс-супруга британца отреагировала на его расставание с украинской беженкой

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Бывшая супруга гражданина Великобритании Энтони Гарнетта, который бросил ее с двумя детьми ради украинской беженки Софии Каркадым, прокомментировала разрыв экс-мужа с новой избранницей.

Сообщалось, что Гарнетт расстался с украинкой из-за ее агрессивного поведения: во время одной из ссор она «схватила нож и несколько раз ударила им в стену».

Лорна Гарнетт сказала, что не собирается мириться с экс-супругом после его разрыва с украинкой. Она отметила, что уважает Энтони как отца своих детей, но «утекло слишком много воды». В настоящее время британка пытается «оправиться от всего этого» и понять, как впустила Каркадым в свой дом.

— Я не думаю, что мы когда-нибудь снова будем вместе, но мы будем лучшими друзьями, — рассказала женщина.

Также она отметила, что ее обрадовало известие о разрыве бывшего мужа с Каркадым, потому что внимание прессы к паре негативно влияло на ее психологическое состояние.

— Им тоже было нелегко, и я надеюсь, что теперь, когда Энтони прозрел и бросил ее, все уляжется, — добавила Гарнетт.

После разрыва с украинкой британец встретился с бывшей женой и извинился перед ней, сообщает издание The Daily Mail.

В конце мая стало известно, что жительница Львова София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе со своей супругой Лорной они приютили 22-летнюю украинку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к новой возлюбленной, оставив двоих детей.