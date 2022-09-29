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Соединенные Штаты рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ как «полностью сфабрикованные» и готовятся к введению новых санкций. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла предложение Европейского союза запретить импорт из РФ туалетной бумаги, мыла, средств для макияжа и бритья. Эту инициативу она прокомментировала выдержкой из письма императора Франции Наполеона I своей жене Жозефине.

Соединенные Штаты своими действиями подталкивают ситуацию к столкновению двух крупных ядерных держав. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Бывшая супруга гражданина Великобритании Энтони Гарнетта, который бросил ее с двумя детьми ради украинской беженки Софии Каркадым, прокомментировала разрыв экс-мужа с новой избранницей. Сообщалось, что Гарнетт расстался с украинкой из-за ее агрессивного поведения: во время одной из ссор она «схватила нож и несколько раз ударила им в стену».