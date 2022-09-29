Sky News: Британия связала аварии на «Северных потоках» с подрывами

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Власти Великобритании выразили мнение, что аварии на «Северных потоках» произошли в связи с нападением, где использовались дистанционные подводные взрывные устройства. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны в четверг, 29 сентября.

По данным телеканала, мины могли быть либо спущены на длинной цепи, либо сброшены с лодки за борт или размещены рядом с газопроводами при помощи подводного беспилотника. При этом их могли туда разместить несколько месяцев назад или даже лет.

Также источник отметил, что взрывные устройства могли быть заложены российской подводной лодкой, так как Балтийское море очень глубокое, а это затрудняет такое нападение без обнаружения.

В ночь на 26 сентября на трубопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Российская Федерация. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что аварии на газопроводах не отвечают интересам какой-либо стороны, однако не исключил версию саботажа.