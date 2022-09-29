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Московское оконное предприятие планирует увеличить производительность на 10 процентов в год

Полина Долганова
Город
Московское оконное предприятие планирует увеличить производительность на 10 процентов в год
Дом / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Московский производитель окон и дверей «ДОК-3» по итогам участия в нацпроекте «Производительность труда» хочет увеличить выработку на 10 процентов в год. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

На объекте был разработан комплекс мероприятий, который позволит сократить незавершенное производство на 30 процентов, а сроки изготовления продукции уменьшатся с 29 до 21 часа. Таких результатов планируется достичь в течение полугода с помощью системы 5S, которая представляет собой инструмент бережливого производства и предполагает более эффективное размещение оборудования.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется в столице уже в течение года, подытожили на официальном портале мэра Москвы.

Государственную поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда» получат 43 столичных предприятия. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

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