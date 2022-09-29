Врач назвала продукты, которые рекомендуется употреблять для нормальной работы сердца

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Курага, овсяная крупа, миндаль и баклажаны с капустой положительно влияют на работу сердца. Об этом в четверг, 29 сентября, рассказала кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клинического центра Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Хатуна Минджия.

По ее словам, в рацион также рекомендуется добавить растительное масло, морскую рыбу и постные сорта птицы.

Не менее полезными являются и сухофрукты, а также сладкий перец и цитрусовые.

По словам специалиста, из своего ежедневного меню стоит исключить жирную пищу, алкоголь и сладкое.

— Нужно поддерживать оптимальный уровень физической активности, следить за питанием и весом, контролировать артериальное давление, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Недавно врач Моника Вассерманн рассказала, что употребление кофе способно увеличивать риск образования тромбов. По ее словам, дело в кофеине — веществе, которое также содержится в некоторых энергетиках. Вассерманн отметила, что чаще всего тромбы образуются в сосудах паха, ног, бедер и рук.