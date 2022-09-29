Эрдоган: Если Путин «что-то задумал, он так и сделает»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин всегда реализует свой план и будет четко ему следовать. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

— Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть, — сказал Эрдоган, добавив, что «беспокоится» о дальнейшем развитии событий.

Турецкий лидер отметил, что придает большое значение встрече с российским коллегой, которая ожидается в четверг, 29 сентября. Он выразил надежду, что в процессе диалога стороны приостановят процесс присоединения освобожденных территории к России и «перейдут к дипломатии», передает РИА Новости.

До того Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что высоко оценивает планируемые в четверг, 29 сентября, переговоры с главой России Владимиром Путиным. Турецкий лидер планирует обсудить дипломатические усилия Анкары по урегулированию кризиса на Украине.