Предприниматели смогут арендовать у Москвы здание под открытие кафе в парке «Кузьминки»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Здание под открытие заведения общепита выставили на торги в парке «Кузьминки».

Подать заявку на участие предприниматели могут до 12 октября. Проведение аукциона запланировано на 17 октября.

— Сейчас предпринимателям предлагается одноэтажное здание площадью 407,9 квадратного метра в самом центре парка «Кузьминки». Победитель аукциона сможет арендовать объект у города на пять лет, — рассказал глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Внутри объекта может расположиться кафе, столовая или закусочная. Внутри помещение разделено на два просторных зала площадью 138,4 и 163,8 «квадрата». Объект также имеет помещения для персонала, кухню и раздевалку.

Найти объект можно на дороге, которая ведет к главному входу парка, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что столица выставила на торги права на размещение двух нестационарных павильонов в парке «Фили», где предприниматели смогут открыть кафе. Площадь объектов составила 413 и 562,2 квадратного метра. Заявочные кампании для участия в торгах продлятся до 30 сентября.