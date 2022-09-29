Московские студенты представят проекты реставрации усадьбы Виноградово

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В столице стартовал ежегодный студенческий конкурс, реализуемый в рамках молодежного форума «Наследие». Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия города Москвы.

— Он традиционно состоит из нескольких частей: конкурсной, образовательной, деловой и фестивальной. Сегодня начались соревнования ребят. В этом году к нам присоединилось рекордное количество участников — порядка 200 студентов из 16 вузов, — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В рамках конкурса студенты займутся разработкой проекта реставрации усадьбы Виноградово. Участников разделили на 10 команд, в каждой из которых есть представители таких специальностей, как реставраторы, архитекторы, историки и так далее. Итоги проектов будут подведены 25 ноября при участии профессиональных жюри, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 сентября сообщалось, что осенью в столице для студентов стартует множество мероприятий для реализации творческого потенциала и способностей. Они могут принять участие в интеллектуальных шоу, стендапах, творческих мастерских, побывать на экскурсиях на столичных предприятиях.