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СМИ: Граница Финляндии будет закрыта для российских туристов в ночь на 30 сентября

Полина Долганова
В мире
СМИ: Граница Финляндии будет закрыта для российских туристов в ночь на 30 сентября
Фото: Pixabay

Граница Финляндии будет закрыта для туристов из России в ночь на пятницу, 30 сентября. Об этом сообщили СМИ.

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