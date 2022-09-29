В России выявили 38 739 новых случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 38 739 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в четверг, 29 сентября.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 109 летальных исходов от COVID-19. При этом 3154 пациента с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 57 937 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

По словам научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, заражение коронавирусной инфекцией в России в настоящее время находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая.

В середине сентября заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что нужно стремиться к тому, чтобы люди в России не умирали от коронавируса. По ее словам, добиться этого достаточно сложно, однако необходимо предпринимать соответствующие меры.