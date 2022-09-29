Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Статусы принца Гарри и Меган Маркл понизили на сайте королевской семьи

Анастасия Колоскова
В мире
Статусы принца Гарри и Меган Маркл понизили на сайте королевской семьи
Фото: flickr/number10gov

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл оказались практически в самом конце списка членов британской королевской семьи, опубликованного на официальном сайте. Об этом сообщила газета Daily Express.

В списке членов королевской семьи герцога и герцогиню Сассекских опережает, в частности, двоюродная сестра скончавшейся королевы Елизаветы II принцесса Александра, которая в очереди на престол находится на 56-м месте.

По данным издания, ниже принца Гарри и Меган Маркл находится лишь принц Эндрю, отказавшийся от королевских обязанностей после скандальных сообщений о его связи «с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном».

Предположительно, герцогов Сассекских понизили в ранге, так как супруги отказались исполнять обязанности членов королевской семьи. При этом принц Гарри занимает пятое место в очереди на престолонаследие, пишут «Известия».

До этого сообщалось, что королева Елизавета II умерла, так и не помирившись с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Биограф Кэти Николл рассказала, что королева сильно переживала из-за семейных конфликтов, которые стали причиной ее редких встреч с правнуками.

Знаменитости Королевская семья Меган Маркл принц Гарри
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте