Статусы принца Гарри и Меган Маркл понизили на сайте королевской семьи

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл оказались практически в самом конце списка членов британской королевской семьи, опубликованного на официальном сайте. Об этом сообщила газета Daily Express.

В списке членов королевской семьи герцога и герцогиню Сассекских опережает, в частности, двоюродная сестра скончавшейся королевы Елизаветы II принцесса Александра, которая в очереди на престол находится на 56-м месте.

По данным издания, ниже принца Гарри и Меган Маркл находится лишь принц Эндрю, отказавшийся от королевских обязанностей после скандальных сообщений о его связи «с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном».

Предположительно, герцогов Сассекских понизили в ранге, так как супруги отказались исполнять обязанности членов королевской семьи. При этом принц Гарри занимает пятое место в очереди на престолонаследие, пишут «Известия».

До этого сообщалось, что королева Елизавета II умерла, так и не помирившись с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Биограф Кэти Николл рассказала, что королева сильно переживала из-за семейных конфликтов, которые стали причиной ее редких встреч с правнуками.