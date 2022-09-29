«Боевое братство»: От частичной мобилизации зависит будущее нашего государства

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Объявленная частичная мобилизация направлена на сохранение будущего семей и России в целом. Об этом сообщил заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Ляпин в четверг, 29 сентября.

— На сегодня стоит вопрос о будущем нашего государства, включая его выживание, исходя из того, что Украине поставляет вооружение НАТО и Вашингтон, которые стремятся раздробить, а, может быть, и уничтожить нашу страну. И самое важное — стоит вопрос о защите нашей страны, наших семей, — заявил Ляпин.

Он также рассказал, что организация «Боевое братство» осуществляет работу по реабилитации не только участников боевых действий, но и мирных жителей, и видит последствия агрессии.

— Это все однозначно говорит о «гибридной агрессии», совершаемой с 2014 года и направленной на уничтожение не только Новороссии, но и нашего государства. И если мы сейчас это не остановим, а другого пути у нас нет, России не будет в этом случае, — заключил зампред «Боевого братства».

Накануне военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «Вечерней Москвой» уточнил, в чем разница между военнообязанными, находящимися в запасе, и резервистами.