Кадыров: Наступления на херсонском направлении продолжаются

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На херсонском направлении продолжаются наступательные действия. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 29 сентября.

— Продолжаются наступательные действия на херсонском направлении. Командир полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ Хасмагомед Магомадов «Гроза» вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории, — рассказал он.

Кадыров также отметил высокую боевую подготовку чеченских силовиков. Так, у украинских войск в результате остается только три выхода: отступать, держаться до последнего или сдаться в плен.

Спецоперация проходит быстро, точечно и эффективно, а благодаря проработанной стратегии сводятся к минимуму потери среди личного состава, подчеркнул глава Чечни в своем Telegram-канале.

До этого Кадыров заявил, что уклоняющиеся от частичной мобилизации — трусы и люди «второго сорта». Он считает, что такие люди постоянно пользуются благами государства, но не хотят отдавать ничего взамен. Пацифистские убеждения уклонистов глава Чечни назвал просто сказками, которыми они прикрываются. Подобные граждане являются трусами и «людьми второго сорта», резюмировал он.