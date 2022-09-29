«Боевое братство»: Против России организована настоящая война Запада

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Частичная мобилизация в России поможет выполнить все цели спецоперации на Украине. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Коновалов.

— Мы понимаем важность и необходимость частичной мобилизации, потому что каких-то целей и задач невозможно без этого на сегодняшний день достигнуть. Против нас, по сути, организована настоящая война Запада — от поставок оружия до наемников, — отметил он.

Коновалов уточнил, что граждане, которые были мобилизованы, будут проходить боевую подготовку.

Он также пожелал всем бойцам вернуться домой к своим семьям.

Недавно представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

До этого сообщалось, что в рамках частичной мобилизации призванным россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у граждан имеются льготы, среди которых бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение и многое другое.