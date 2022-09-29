Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП среди детей, начнутся с 3 октября

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной проведет конкурсы, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв автотранспортных происшествий, с 3 октября по 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в четверг, 29 сентября.

Как уточняется, целью конкурсов станет профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетическое творчество.

Данные мероприятия пройдут в рамках VI Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей», а также I Всероссийского конкурса видеоработ и презентаций «Юные россияне ZA мир на дорогах».

Участниками предложенных мероприятий могут стать все желающие в возрасте от 7 до 18 лет.

До этого сообщалось, что в спортивном комплексе ЦСКА 3 октября состоится торжественная церемония открытия I Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А. В. Суворова.

Данное мероприятие посвящено праздникам День учителя и День воинской славы России.