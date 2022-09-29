Politico: Штаты хотят добиться принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН

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Американские власти планируют добиться от ООН принятия мер в отношении России, в том числе принятия резолюции по украинскому вопросу в обход Совета Безопасности организации, где Россия имеет право вето. Об этом в четверг, 29 сентября, пишет издание Politico.

— Один из способов может заключаться в том, чтобы в обход СБ ООН, где у России есть право вето, принять резолюцию, осуждающую планы Москвы по аннексии значительной части восточной Украины и призывающую Россию вывести все свои войска, — говорится в публикации.

В статье также отмечается, что чиновники могут использовать лазейку в уставе ООН и принять резолюцию «Единство в пользу мира», которая была инициирована американской стороной в 1950 году во время напряженности на Корейском полуострове.

14 сентября американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (демократ и республиканка) внесли на рассмотрение в Конгресс США новый законопроект о включении России в перечень стран — спонсоров терроризма в обход позиции Госдепа. Согласно документу, при согласовании конгрессмены смогут законодательно обойти государственный департамент и сделать объявление о внесении РФ в список «в одностороннем порядке».