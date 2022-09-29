Песков сообщил, что Путин 29 сентября проведет оперативное совещание с Совбезом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 сентября, проведет оперативное совещание с постоянными членами членами Совета безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что перед совещанием российский лидер проведет 18-е заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. По словам Пескова, мероприятие имеет большое значение, так как именно на эту отрасль ложится особая нагрузка и ответственность.

— По завершении этого мероприятия президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза... И мы не исключаем несколько международных телефонных разговоров, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что договор о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России будет подписан в Кремле в пятницу, 30 сентября. Мероприятие запланировано на 15:00.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. Что будет дальше? И как новые субъекты примут в состав РФ? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.