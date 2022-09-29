Песков призвал оперативно исправлять ошибки при информировании о мобилизации

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

При информировании об объявленной в России частичной мобилизации встречаются ошибки, которые необходимо быстро исправлять. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Бывают ошибки, но главное, чтобы они оперативно поправлялись, — отметил он.

Он обратил внимание, что ранее заявивший об ограничениях на выезд за пределы страны во время частичной мобилизации спикер Государственной думы Вячеслав Володин «оперативно поправился». При этом Песков отнес Володина к надежным источникам информации.

Представитель Кремля призвал россиян ориентироваться относительно вопросов, связанных с мобилизацией, на официальные ведомства. В первую очередь, по словам Пескова, к таковым относится Минобороны, а также специальные информационные ресурсы, созданные правительством, которые «прекрасно работают, постоянно обновляясь», передает ТАСС.

До этого Вячеслав Володин заявил, что состоящие на воинском учете граждане России не могут покинуть место жительства в период объявления мобилизации в стране. Он отметил, что сегодня правительству поступает множество обращений по вопросам мобилизации.

Позже спикер Госдумы заявил, что россияне, которые состоят на воинском учете, не обязаны получать разрешение у комиссариатов для выезда за границу в период мобилизации. Сославшись на уточнения от Минобороны России, он отметил, что, так как объявлена частичная мобилизация, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется.