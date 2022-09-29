Московский международный салон образования пройдет на ВДНХ с 20 по 22 октября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московский международный салон образования пройдет в павильонах 57 и 55 на ВДНХ с 20 по 22 октября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Уточняется, что присоединиться к салону можно будет на онлайн-платформе «ММСО.Коннект».

Мероприятие будет проходить в гибридном формате. Таким образом, поучаствовать можно будет как онлайн, так и офлайн.

Организаторами салона являются Минобрнауки и Минпросвещения России.

До этого сообщалось, что более 230 тысяч горожан посетили городской фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, что позволило побить прошлогодний рекорд гостей в 174 тысячи человек. Мероприятие прошло 24 сентября. Впервые оно состоялось в смешанном формате. Гости могли посетить площадки фестиваля как онлайн, так и офлайн.

25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на ВДНХ стартовал культурно-образовательный проект «Знание», программа которого объединяет исследователей и экспертов из различных областей науки и искусства.