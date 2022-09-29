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Боевые офицеры готовы поддерживать и обучать мобилизованных

Полина Долганова
Общество
Боевые офицеры готовы поддерживать и обучать мобилизованных
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Боевые офицеры готовы оказывать поддержку, обучать мобилизованных и проверять, достойно ли их обеспечивают обмундированием. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал вице-президент ВСК, подполковник запаса Сергей Половинка.

По его словам, на тех призывных участках, на которых он побывал, все мобилизованные были обеспечены всем необходимым. Также допускается иметь при себе свое собственное обмундирование.

Половинка добавил, что он поддерживает указ российского лидера Владимира Путина о частичной мобилизации в стране.

— Сейчас если принято решение Верховного Главнокомандующего РФ о том, что часть ребят, которые проходили службу в прошлом и у них есть опыт и нужно его воплотить в какие-то конкретные действия, реально на территории спецоперации, то это нужно сделать, — подытожил подполковник запаса.

До этого сообщалось, что в рамках частичной мобилизации призванным россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у граждан имеются льготы, среди которых бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение и многое другое.

Мобилизация Армия Россия
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