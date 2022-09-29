Минобороны показало кадры танкового боя в ходе спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры танкового боя подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота с машинами ВСУ.

— Противника незамедлительно атаковали два танка Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3 морской пехоты Тихоокеанского флота. В ходе боестолкновения российский танк прямой наводкой поразил украинскую боевую машину, — говорится в Telegram-канале МО.

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28 сентября российское оборонное ведомство опубликовало видео, где показана ликвидация позиции украинских войск в лесополосе российскими десантами. Подразделения БпЛА ВДВ обнаружили укрывшиеся в лесопосадке позиции ВСУ. После получения точных координат целей артиллерия нанесла по ним массированный артиллерийский удар. На кадрах видно, как ведется обстрел.

В результате артобстрела удалось уничтожить живую силу и две единицы техники украинской армии, в том числе одну РСЗО «Град».

Недавно Минобороны России также показало видео с работой вертолетов Ка-52 в ходе нанесения ударов по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС. Уточняется, что для поражения цели российская армия воспользовалась управляемыми ракетами «Вихрь» и точечными ударами поразила цель.