Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны показало кадры танкового боя в ходе спецоперации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны показало кадры танкового боя в ходе спецоперации
Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры танкового боя подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота с машинами ВСУ.

— Противника незамедлительно атаковали два танка Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3 морской пехоты Тихоокеанского флота. В ходе боестолкновения российский танк прямой наводкой поразил украинскую боевую машину, — говорится в Telegram-канале МО.

Видео: Telegram / Минобороны России

28 сентября российское оборонное ведомство опубликовало видео, где показана ликвидация позиции украинских войск в лесополосе российскими десантами. Подразделения БпЛА ВДВ обнаружили укрывшиеся в лесопосадке позиции ВСУ. После получения точных координат целей артиллерия нанесла по ним массированный артиллерийский удар. На кадрах видно, как ведется обстрел.

В результате артобстрела удалось уничтожить живую силу и две единицы техники украинской армии, в том числе одну РСЗО «Град».

Недавно Минобороны России также показало видео с работой вертолетов Ка-52 в ходе нанесения ударов по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС. Уточняется, что для поражения цели российская армия воспользовалась управляемыми ракетами «Вихрь» и точечными ударами поразила цель.

Украина Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Все мнения
О проекте