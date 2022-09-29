Диетолог Михалева назвала продукты, которые опасно сочетать с кофе

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Употребление кофе может негативно сказаться на здоровье некоторых людей, если они пьют его в сочетании с определенными продуктами. Об этом рассказала диетолог Оксана Михалева в четверг, 29 сентября.

Специалист уточнила, что в первую очередь продукты, богатые кальцием и железом, могут вызывать отрицательное воздействие на организм. Это связано с тем, что в кофе содержатся дубильные и связывающие вещества, такие как танины.

— Эти вещества способствуют связыванию в кишечнике важных элементов — кальция и железа, поэтому человек может их недополучать. Например, кальций содержится в основном в молочных продуктах. Если мы употребляем молочные продукты только вместе с кофе, то усвоение будет снижено и может развиться дефицит кальция, — пояснила Михалева.

По ее словам, это особенно касается подростков, беременных женщин и пожилых людей.

В свою очередь проблема железа существует в основном для вегетарианцев, так как они употребляют только растительные источники этого фермента. Железо хорошо связывается танинами кофе.

Кроме того, Михалева отметила негативные последствия для тех людей, кто уже имеет дефицит железа в организме. В остальных случаях воздействие кофе на усвоение железа минимально.

— Если вы любите выпить кофе с молоком или сливками, то это, конечно, не вредно, но нужно понимать, что из этой порции молока всасывание кальция будет минимальным. То же самое касается усвоения железа из растительных продуктов, если вместе с ними вы употребляете кофе, — передает слова эксперта Газета.ru.

До этого главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова порекомендовала ежедневно съедать около 30 граммов орехов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.