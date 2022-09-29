Выплаты инвалидам будут защищены от списаний за долги

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Социальные пенсии инвалидам, взрослым, признанным недееспособными, а также детям, будут защищены от списаний за долги. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Рассчитываем, что эти корректировки помогут нашим гражданам сохранить доходы, гарантированные государством, и повысят уровень их защищенности, — заявил он.

По словам премьера, также будет освобождена от взысканий федеральная социальная прибавка к пенсии по потере кормильца, говорится на официальном сайте правительства РФ.

До этого стало известно, что страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января на 4,8 процента. Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей.

Также Мишустин сообщил, что в России в феврале следующего года проиндексируют материнский капитал. Так, капитал на первого ребенка будет увеличен на 65 тысяч рублей и составит 589,5 тысячи рублей, на второго ребенка — на 85,9 тысячи рублей и составит 779 тысяч рублей.