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Мужчина, убивший посетителя ресторана на юго-западе столицы, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, убивший посетителя ресторана на юго-западе столицы, предстанет перед судом
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Мужчина, убивший посетителя ресторана на юго-западе столицы в 2018 году, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в четверг, 29 сентября.

По информации ведомства, 11 декабря 2018 года обвиняемый со своим знакомым прибыл в ресторан на Ленинском проспекте, чтобы встретиться с земляком. При этом и подсудимый, и его знакомый имели при себе огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ходе встречи между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый с подельником не менее восьми раз выстрелили в пострадавшего, попав в грудь и плечи. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Одного из подозреваемых задержали и 15 октября 2020 года приговорили к 13 годам лишения свободы. Его подельник был объявлен в федеральный розыск и долго скрывался.

Москва Убийства Уголовные дела Суды Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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