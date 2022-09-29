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Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины
Фото: president.gov.ua

Срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назначено на 30 сентября. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

— Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, — заявил он.

Причины срочного заседания СНБО и его повестка пока неизвестны, передает слова Никифорова РИА Новости.

До этого телеканал CNBC со ссылкой на военных экспертов сообщил, что у США и Европы заканчиваются запасы для поставок на Украину. По словам старшего научного сотрудника Университета национальной обороны Соединенных Штатов Дэйва де Роша, допустимый уровень производства артиллерийских снарядов для гаубиц калибром 155 миллиметров в США составляет 30 тысяч снарядов. При этом военные из состава ВСУ расходуют их примерно в течение двух недель.

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