Ситуация у КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией нормализовалась

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Ситуация у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией нормализовалась. Желающих перейти границу пешком больше нет. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает ТАСС.

Пробка, которая имела протяженность 15 километров, сократилась до 2 километров, скорость потока машин намного увеличилась, передает корреспондент агентства.

Власти Северной Осетии ранее ввели режим повышенный готовности, а также ограничили въезд легковых автомобилей из других регионов России за некоторыми исключениями. Запрет не распространяется на автомобили, зарегистрированные в Северной и Южной Осетии, а также в Грузии.

29 сентября администрация губернатора Астраханского региона сообщила, что на границе с Казахстаном в Астраханской области в ближайшее время появится пункт частичной мобилизации.

Еще один мобилизационный пункт развернули накануне в Выборгском районе Ленинградской области на границе с Финляндией. Уточняется, что гражданам вручают повестки и предлагают записаться в добровольцы.