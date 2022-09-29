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Еврокомиссия предложила ограничить продажу российским силовикам электрошокеров

Георгий Соланович
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Еврокомиссия предложила ограничить продажу российским силовикам электрошокеров
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Еврокомиссия предложила расширить список ограничений, распространяющихся на правоохранителей из России, в том числе запретить продажу силовикам электрошокеров, щитов, слезоточивого газа и других средств подавления беспорядков. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщило издание Euractiv со ссылкой на подписанный ЕК проект нового пакета антироссийских санкций.

Кроме того, рестрикции включают в себя запрет на экспорт в РФ холодильников, посудомоечных машин, водонагревателей, телефонов, камер и оптического волокна.

28 сентября Еврокомиссия предложила новый пакет санкций в отношении России. Он в том числе предполагает введение потолка цен на нефть из РФ, запрет на импорт в ЕС российских продуктов на семь миллиардов евро и расширение списка запрещенных к экспорту в РФ товаров сферы авиации и химических веществ.

«Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, какие санкционные направления в первую очередь могут быть затронуты в новом пакете Евросоюза. Политолог Сергей Маркелов считает, что все санкции, которые появятся в восьмом пакете, можно разделить на два типа.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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