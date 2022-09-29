В США признали, что Пентагон предупреждал Украину о расположении российской техники

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Вашингтон раскрывал Киеву местонахождение российской техники и предоставлял разведывательную информацию. Соответствующее заявление сделал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

— Американские военные заранее уведомляли своих украинских коллег о приближении российских крылатых ракет, соответствующие извещения направлялись в самом начале спецоперации РФ, но затем США сменили тактику, — рассказал американский военный в интервью для издания Defense News.

По его словам, после этих предупреждений на территории все Украины раздавались сигналы тревоги и жители прятались, «где только могли».

— Очевидно, это происходило так часто, что они не могли воевать. По мере того как мы расширяли свои познания, мы смогли предоставлять им более качественные данные о том, что может происходить, — поделился Хекер.

При этом он подчеркнул, что Штаты раскрывали украинскому руководству, где располагается российская техника, но никаких советов насчет возможных решений Белый дом не давал, передает ТАСС.

27 сентября Антонов заявил, что Америка подходит к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям. Он подчеркнул, что Вашингтон «науськивает» украинские власти продолжать применять западное оружие без осознания риска таких действий.