Гутерреш заявил, что вхождение Донбасса в состав России не имеет юридической силы

Фото: onu.org

ООН не примет итоги референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Соответствующее заявление в четверг, 29 сентября, сделал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

— Любое решение о присоединении Донецка, Луганска, Херсонской и Запорожской областей не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения, — сказал он.

Гутерреш подчеркнул, что, согласно Уставу ООН и международному праву, любая аннексия территории государства является нарушением. Генсек добавил, что организация полностью поддерживает суверенитет, единство, независимость и территориальную целостность Украины в рамках ее признанных границ и в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН.

Россия, по его мнению, несет особую ответственность за соблюдение Устава, будучи постоянным членом ООН. Позиция организации по референдумам однозначна, цитирует дипломата ТАСС.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его повлиять на Россию по итогам референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.