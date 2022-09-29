Путин проинформировал Эрдогана о референдумах на освобожденных территориях Украины

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал его о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 29 сентября.

— (Президентом РФ — прим. «ВМ») подчеркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, — отмечается в сообщении.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. 29 сентября президент Украины Владимир Зеленский попросил Эрдогана повлиять на РФ по итогам референдумов.

Как ситуация вокруг голосований будет развиваться дальше и как новые субъекты примут в состав РФ — ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в беседе с «Вечерней Москвой».