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Путин проинформировал Эрдогана о референдумах на освобожденных территориях Украины

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин проинформировал Эрдогана о референдумах на освобожденных территориях Украины
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал его о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 29 сентября.

— (Президентом РФ — прим. «ВМ») подчеркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, — отмечается в сообщении.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. 29 сентября президент Украины Владимир Зеленский попросил Эрдогана повлиять на РФ по итогам референдумов.

Как ситуация вокруг голосований будет развиваться дальше и как новые субъекты примут в состав РФ — ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в беседе с «Вечерней Москвой».

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Референдумы
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