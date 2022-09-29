Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден назвал «фикцией» референдумы на освобожденных Россией территориях

Егор Провоторов
В мире
Байден назвал «фикцией» референдумы на освобожденных Россией территориях
Фото: whitehouse

Американские власти считают референдумы, состоявшиеся на территории Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской «абсолютной фикцией» и никогда не признают «претензии России на суверенную территорию Украины». Об этом в четверг, 29 сентября, заявил президент США Джо Байден.

Это заявление американского лидера прозвучало в госдепартаменте на совместном саммите США и островных государств Тихого океана. Байден также назвал специальную операцию РФ на Украине «вопиющим нарушением Устава ООН» и основополагающих принципов о суверенитете и территориальной целостности государств, пишет ТАСС.

— Я благодарен лидерам островных государств Тихого океана за отстаивание ими этих основополагающих принципов, а также за их стойкое моральное лидерство по глобальным вопросам в ООН, — добавил глава Белого дома во время своего выступления.

В среду, 28 сентября, официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ как «полностью сфабрикованные» и готовятся к введению новых санкций.

Джо Байден Россия Донбасс Референдумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Все мнения
О проекте