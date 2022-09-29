Байден назвал «фикцией» референдумы на освобожденных Россией территориях

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Американские власти считают референдумы, состоявшиеся на территории Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской «абсолютной фикцией» и никогда не признают «претензии России на суверенную территорию Украины». Об этом в четверг, 29 сентября, заявил президент США Джо Байден.

Это заявление американского лидера прозвучало в госдепартаменте на совместном саммите США и островных государств Тихого океана. Байден также назвал специальную операцию РФ на Украине «вопиющим нарушением Устава ООН» и основополагающих принципов о суверенитете и территориальной целостности государств, пишет ТАСС.

— Я благодарен лидерам островных государств Тихого океана за отстаивание ими этих основополагающих принципов, а также за их стойкое моральное лидерство по глобальным вопросам в ООН, — добавил глава Белого дома во время своего выступления.

В среду, 28 сентября, официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ как «полностью сфабрикованные» и готовятся к введению новых санкций.