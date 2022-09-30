Постпредство РФ: заявлением о референдумах Гутерреш нарушил устав ООН

Фото: МИД РФ

Постоянное представительство РФ при ООН назвало единоличной интерпретацией Устава организации слова генерального секретаря Антониу Гутерреша о референдумах, состоявшихся в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожье и Херсонской области.

Дипломаты заметили, что если Гутерреш знаком с Уставом ООН, то обязан знать содержание статьи 97, которая определяет генсека как «Главное административное должностное лицо Организации».

При этом административные функции не дают генсеку права делать политические заявления от имени организации, так как она принадлежит ее государствам-членам, указали в постпредстве России при ООН.

Заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский со своей стороны выразил сожаление по причине того, что Гутерреш решил оказать влияние на позицию государств перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов.

На своей странице в одной из социальных сетей дипломат выразил сожаление тем, что генсек ООН решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран-членов Всемирной организации в преддверии ожидаемого инициирования западными странами обсуждения вопроса о референдумах в генассамблее, пишет РИА Новости.

Накануне Гутерреш заявил, что ООН не примет итоги референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.