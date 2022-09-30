В Тбилиси состоялся митинг против пребывания россиян в Грузии

Фото: Pixabay

В центре столицы Грузии — Тбилиси — граждане этой страны провели митинг с требованием к русским покинуть территорию государства. Видео акции распространилось в интернете в четверг, 29 сентября.

— Русские, уезжайте из этой страны, вам не рады в Грузии. Ваше правительство — это не наша проблема, — кричали собравшиеся в громкоговорители на центральных улицах столичного региона.

Как пишет газета «Известия», в Грузии значительно возросла русофобия в связи с резким увеличением числа россиян, въехавших в страну за последнюю неделю.

В минувший вторник, 27 сентября, Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации не обращалось к властям Грузии и Казахстана по поводу возвращения уехавших туда россиян.

До этого в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что на русско-грузинской границе организована выдача повесток гражданам Российской Федерации, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Также сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» будет размещен мобилизационный пункт военкомата.