Посольство в Вашингтоне: США не должны сомневаться в готовности РФ защищаться

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Соединенные Штаты не должны сомневаться в готовности России защищаться любыми средствами, заявили в четверг, 29 сентября, в российском посольстве в Вашингтоне.

Накануне американские журналисты привели высказывания анонимных представителей Пентагона о создании планов реагирования на гипотетическое использование Россией ядерного оружия. Среди рассматриваемых Штатами вариантов — нанесение так называемого «обезглавливающего» удара по военно-политическому руководству РФ.

Такие рассуждения в российском посольстве назвали «бредовыми» и выразили надежду, что они не отражают официальную позицию Пентагона. Потому что в противном случае мир вплотную подошел к опасной черте и стоит на пороге Карибского кризиса 2.0.

Кроме того в посольстве РФ отметили, что в Минобороны США не должны сомневаться в решимости России защищать свой госсуверенитет, территорию и граждан государства всеми доступными средствами. Об этом сообщается на канале посольства в Telegram

Также дипломаты добавили, что любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к «катастрофическим последствиям».

Накануне в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Москва призывает провести всестороннее и объективное изучение обстоятельств, при которых были повреждены «Северные потоки».