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3 октября Православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и детей Агапия и Феописта.

Согласно народным поверьям, 3 октября запрещается:

— брать взаймы кухонную утварь;

— садиться за стол, если за ним уже сидит более тринадцати человек;

— выяснять отношения, повышать голос;

— завидовать.

Также в народе верили, что после мытья рук стряхивать воду было нельзя, иначе привлекало неприятности.

Приметы погоды

Если погода сырая и туманная, много белой длинной паутины летает, то осень будет благоприятной, а снег выпадет нескоро.

Шишки на ели низко растут — к ранним морозам, высоко — настоящие холода ударят в конце зимы.

Если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега.

Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима ожидается суровая.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 3 октября

Именины отмечают: Михаил, Евстафий.