Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 3 октября

3 октября Православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и детей Агапия и Феописта.
Согласно народным поверьям, 3 октября запрещается:
— брать взаймы кухонную утварь;
— садиться за стол, если за ним уже сидит более тринадцати человек;
— выяснять отношения, повышать голос;
— завидовать.
Также в народе верили, что после мытья рук стряхивать воду было нельзя, иначе привлекало неприятности.
Приметы погоды
Если погода сырая и туманная, много белой длинной паутины летает, то осень будет благоприятной, а снег выпадет нескоро.
Шишки на ели низко растут — к ранним морозам, высоко — настоящие холода ударят в конце зимы.
Если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега.
Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима ожидается суровая.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Михаил, Евстафий.