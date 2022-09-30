Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 3 октября

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 3 октября
Фото: depositphotos

3 октября Православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и детей Агапия и Феописта.

Согласно народным поверьям, 3 октября запрещается:

— брать взаймы кухонную утварь;

— садиться за стол, если за ним уже сидит более тринадцати человек;

— выяснять отношения, повышать голос;

— завидовать.

Также в народе верили, что после мытья рук стряхивать воду было нельзя, иначе привлекало неприятности.

Приметы погоды

Если погода сырая и туманная, много белой длинной паутины летает, то осень будет благоприятной, а снег выпадет нескоро.

Шишки на ели низко растут — к ранним морозам, высоко — настоящие холода ударят в конце зимы.

Если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега.

Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима ожидается суровая.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 3 октября

Именины отмечают: Михаил, Евстафий.

Культура Народный календарь Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Все мнения
О проекте