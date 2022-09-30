В США предложили пожить в доме ведьм из фильма «Фокус-покус»

Фото: youtube.com / Christopher Rice-Thomson

Объявление о сдаче в аренду дома с интерьером жилища трех сестер-ведьм из кинокартины «Фокус-покус» появилось на сайте Airbnb. Об этом сообщило американское издание New York Post.

Дом находится в городе Салем, штат Массачусетс. Объявление опубликовали в преддверии выхода сиквела картины. Ведьминское жилище сдается на одну ночь 20 октября, за что арендатору нужно будет заплатить 31 доллар.

Кроме того, съемщики смогут пообщаться с актрисами, исполнившими роли ведьм — Сарой Джессикой Паркер, Кэти Наджими и Бетт Мидлер. В пакет аренды также входит эксклюзивный показ второй части «Фокуса-покуса».

В конце прошло года в Москве воссоздали квартиру главной героини любимого россиянами фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Все желающие могли поужинать в интерьерах жилища Нади Шевелевой. Гостям предлагали меню, которое включало заливную рыбу, селедку под шубой, оливье, мандарины и шампанское.

Антураж советской квартиры воссоздавался по реальным чертежам. В интерьере использовался оригинальный реквизит со съемок ленты: например, в ванной висела шуба Ипполита, а в зале лежали платье и гитара Нади.