Политолог рассказал, как Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей

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Благодаря вхождению в состав России Херсонской и Запорожской областей сельское хозяйство страны будет развиваться и избавит ее от необходимости импорта овощей и многих фруктов. Об этом заявил политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в пятницу, 30 сентября.

— Присоединение Запорожья и Херсонской области очень выгодно России, это определенно даст импульс развитию сельского хозяйства страны, поможет, в частности, избавиться от импорта овощей и фруктов, которых мы ежегодно закупаем на три миллиарда долларов, — отметил он.

По словам политолога, оба региона имеют прекрасные природные условия и богаты черноземом. Также там выращивают зерна ржи, овса, ячменя, проса, а также овощные и фруктовые культуры — помидоры, капусту, лук, перец, баклажаны, абрикосы, персики, яблоки, вишни, пишет РИА Новости.

Референдумы о присоединении к России прошли в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября включительно.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации будет подписан в Кремле в пятницу, 30 сентября. Мероприятие запланировано на 15:00.